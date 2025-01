Le projet du Centre International des arts calligraphiques “Iqraa” était au centre d’une rencontre de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, mardi au siège de son département, avec le directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Salem Ben Mohammed Al-Malik.

« Ce projet vise à préserver les arts calligraphiques et à mettre en valeur la richesse de la culture arabe et son ouverture sur le monde », indique un communiqué publié sur le site du ministère des Affaires Culturelles.

« Le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik a réaffirmé l’appui total de l’Organisation au projet « Iqraa » du Centre international des arts de la calligraphie, qui constitue une initiative généreuse du la République Tunisienne », peut-on encore lire sur le site de l’ICESCO.

La réunion avec la ministre des Affaires Culturelles “a porté sur la possibilité d’une coopération pour fournir le financement international nécessaire audit projet « Iqraa », inscrire des sites archéologiques tunisiens sur les listes du patrimoine de l’ICESCO et développer le partenariat dans les domaines de la littérature et des arts”, indique la même source.

Le projet du Centre international des arts de la calligraphie est une initiative qui a été lancée par le président de la République Kaïs Saïed, en 2020. Il sera bâti à côté de la Cité de la culture sur une superficie de près de 2 hectares. Des résidences artistiques seront offertes aux artistes du monde entier intéressés par la calligraphie arabe.

Ce projet pilote dédié à la calligraphie dans les différentes langues sera unique en son genre dans le monde arabe. Il devra contribuer à la promotion de la recherche, la réalisation d’études, la collecte des données et la documentation dans le secteur de la calligraphie arabe ainsi que des autres arts calligraphiques.

Ce nouveau projet va accueillir des expositions et des forums importants dans ses divers espaces. Il sera composé d’une salle de conférences, d’un espace pour la formation et les ateliers, en plus d’un musée dédié à la calligraphie arabe et aux autres arts calligraphiques.

Selon le communiqué de son département, la ministre des Affaires culturelles a souligné l’importance de renforcer la coopération avec l’ICESCO dans les domaines de la culture et du patrimoine. Elle a annoncé qu’un pavillon sera dédié à l’ICESCO et ses publications à l’occasion de la 39ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, prévue du 25 avril au 4 mai 2025.

La même source indique que le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik a salué la qualité de la musique tunisienne évoquant le riche patrimoine culturel et musical national. Il a, cet égard, souligné la volonté de l’ICESCO à renforcer la coopération musicale avec la Tunisie à travers des projets culturels et artistiques communs.

Le développement du partenariat stratégique avec la Tunisie couvrira les domaines de l’Éducation, des Sciences et de la culture, a fait savoir le Directeur Général de l’Organisation du Monde islamique. Ce choix s’explique par la place privilégiée du pays dans les domaines de compétence de l’ISESCO ainsi que son rôle de premier plan dans la promotion de la scène culturelle arabe, a-t-il noté.

La rencontre a eu lieu en présence d’une délégation de l’Icesco composé de l’ex ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zine El Abidine, Chef du Secteur de la Culture à l’ICESCO, ainsi que le Chef du Secteur des Médias et de la Communication, Osama Heikal, le Directeur du Secrétariat général des Commissions nationales et des Conférences, Salim Al-Habsi, le Directeur du Centre de Prospective et d’Intelligence artificielle, Kais Hammami, et le Chef du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, Mohamed Hedi Shili.

Arrivé le dimanche 26 janvier 2025 à Tunis, le directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture effectue une visite de travail en Tunisie accompagné d’une délégation de haut niveau.