Le Groupement professionnel industrie de la boulangerie et de la pâtisserie, relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) organisera un rassemblement de protestation, mardi 21 décembre 2021 devant le Palais du gouvernement à La Kasbah.

Ce mouvement de protestation intervient en raison des pressions exercées par le ministère du Commerce et du développement des exportations sur les propriétaires des boulangeries modernes à travers notamment l’augmentation du prix de la farine partiellement subventionnée de 512 dinars à 700 dinars les 100 kg sachant que cette farine est destinée à la préparation des gâteaux, a expliqué à TAP, le président du groupement, Abdelkarim Ben Mahrez.

Il a ajouté que “cette augmentation est trop élevée et non étudiée et pourra compromettre la poursuite d’activité de 1300 boulangeries modernes et mettre au chômage près de 13 mille employés”.

Le responsable a souligné la nécessité de réviser les législations relatives aux boulangeries qu’il a qualifiée d’ancienne et dépassée surtout que les boulangeries traditionnelles sont les seules à bénéficier de la farine subventionnée malgré les dépassements enregistrés dans ce sens.