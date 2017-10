Consommation : Zied Laâdhari a entendu les boulangers

Le ministère du Commerce et de l’Industrie et la Chambre nationale des propriétaires des boulangeries viennent de décider la création d’une commission mixte dont la mission est de trouver de solutions aux problèmes auxquels font face les entreprises du secteur de la boulangerie.

A noter que cette rencontre a été organisée à Tunis ayant regroupé le ministre du Commerce et de l’Industrie, Zied Laâdhari, et le président de ladite Chambre, Mohamed Bouanane, et ce suite à l’annonce faite par la Chambre régionale de propriétaires des boulangeries de Tunis de faire grève, le 28 décembre 2016, afin de protester contre la prolifération des boulangeries anarchiques.

A cette occasion, Laâdhari a promis une écoute particulière de son département concernant les préoccupations des professionnels…