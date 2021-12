Une conférence sur l’avenir des services financiers en Tunisie, se tiendra mardi 14 décembre à Tunis. Il s’agit de la 9ème conférence annuelle de Betacube, un programme de venture builder (création de partenariats), spécialisé en startups B2B fintech et mobilité, qui vise à accompagner des entrepreneurs en Tunisie et à l’international.

Dans ce cadre, deux panels principaux sont organisés : “L’avenir de la banque et son statut en Tunisie” et ” Le nouveau champ de bataille du paiement entre opérateurs historiques, startups, tech entrepreneurs et télécoms”.

Selon les organisateurs de cet événement, plusieurs problématiques seront évoquées à cette occasion, à savoir : Qui sont les acteurs? Quels sont les obstacles empêchant l’innovation dans les services financiers en Tunisie? Le paiement est-il le nouveau champ de bataille des services financiers? Quels sont les modèles que les institutions de services financiers peuvent utiliser collaborer efficacement, avec l’écosystème d’innovation et les startups?

Autant de sujets seront traités, faisant un état des lieux des services financiers en Tunisie et analysant leur avenir.