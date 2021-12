“La classe politique est la première responsable de la crise que vit la Tunisie aujourd’hui, ainsi que de l’ensemble des décisions qui ont été prises et de celles qui n’ont pas été prises, du manque de visibilité et de la crise de confiance”, a indiqué le coordinateur de la 35e édition des Journées de l’entreprise, Walid Belhaj Amor, vendredi, à Sousse.

Et d’ajouter lors de cette nouvelle édition des Journées de l’Entreprise que “l’inefficacité du système politique a eu des répercussions négatives sur le développement, l’impulsion de l’économie et l’investissement”.

D’après lui, “le rôle d’un homme politique consiste en l’édification des institutions démocratiques qui soutiennent l’économie et le développement et mettent en place les meilleures conditions pour booster l’investissement. Ce dernier doit concevoir des réformes et des mesures favorisant l’investissement, la libération des énergies et le développement des capacités de l’administration, afin qu’elle puisse jouer convenablement, son rôle de moteur de l’investissement”.

Belhaj Amor a estimé que la diabolisation de l’entreprise et de l’entrepreneur ne peut en aucun cas servir l’intérêt de l’économie. Il a appelé, dans ce cadre, à instaurer les conditions adéquates pour le développement de l’entreprise, à travers l’établissement d’une charte, dans laquelle chaque partie s’engage de faire de son mieux pour impulser l’économie et assurer un développement global et une répartition équitable des richesses.

“La crise économique et financière du pays est le résultat de la crise des finances publiques, qui a imposé au secteur financier et bancaire, de financer le budget de l’Etat, au lieu de financer l’économie et l’entreprise”, a t-il relevé.

Et de rappeler “la résilience de l’entreprise face aux crises successives que la Tunisie a connues au cours de la dernière décennie, et le rôle qu’elle a joué, l’année dernière, aux côtés de la société civile dans la lutte contre la pandémie”.

La ville de Sousse accueille, du 9 au 11 décembre 2021, la 35e édition des Journées de l’Entreprise, organisée à l’initiative de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE).