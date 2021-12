La République a été menacée et ébranlée jusque dans ses fondements, ce qui a conduit le président de la République à prendre des mesures préventives exceptionnelles qui ne manqueront pas de mettre le pays sur la voie de la transition démocratique et de l’instauration d’une démocratie réelle et solide qui répond à la volonté du peuple et ses aspirations légitimes.

C’est la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, qui s’exprimait à la 35e édition des Journées de l’entreprise (9-11 décembre 2021) à Sousse, sur le thème ” L’entreprise et la République : une reconstruction commune “.

A cette occasion, elle a assuré que le 25 juillet 2021 a constitué une nouvelle incitation pour booster l’économie nationale dans cette période de transition et de la replacer en tête des priorités, notamment après le renforcement des campagnes de vaccination et la stabilisation de la situation sanitaire, ce qui a constitué un tournant en faveur de la reprise économique.

Les difficultés auxquelles fait face la Tunisie sur les plans économique et social, et le déséquilibre des finances publiques, étaient le fruit d’un cumul et de l’absence d’un modèle de développement socio-économique qui répond aux besoins du pays, poursuit-elle.

Et l’occasion aussi pour la CDG d’évoquer les différents aspects de la crise économique et sociale, dont essentiellement la baisse de taux de croissance et l’aggravation du taux d’endettement (doublé en dix ans), ce qui a généré une dégradation de la note souveraine de la Tunisie et une limitation claire de la capacité du pays à obtenir des financements extérieurs.

Sur un autre volet, Najla Bouden a fait état de la fragilité de la situation sociale, suite à l’augmentation du taux de chômage, notamment des jeunes, des diplômés et des femmes, en plus de l’aggravation du déficit hydrique dû aux changements climatiques et à la détérioration des conditions environnementales.

A rappeler que la 35e édition des Journées de l’entreprise se tient à l’initiative de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), et placée sous le haut patronage du président de la République tunisienne, Kaïs Saied.