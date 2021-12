Les concertations entre les représentants des structures du gouvernorat Sfax et ceux de la société civile dans la région pourraient déboucher sur une solution à la crise des ordures ménagères. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA) à Sfax, Salim Marrakchi, cité par la TAP.

Il a rappelé que les négociations entre les deux parties avaient démarré dans la soirée du lundi 6 décembre pour se poursuivre jusqu’à mardi matin au siège du ministère des Affaires sociales, en présence des ministres des Affaires sociales et de l’Environnement.

La résolution du problème consiste notamment en l’aménagement d’une nouvelle décharge provisoire sur une terre domaniale éloignée des zones résidentielles, située au niveau de la route nationale n°13 reliant Sfax et Kasserine, plus précisément à 62 km de la délégation de Menzel Chaker et à environ 10 km de la route principale.