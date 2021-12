Dans le cadre du suivi du processus d’élaboration de la stratégie nationale pour la jeunesse, la sécurité et la paix en Tunisie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a présidé mardi 7 décembre 2021 un atelier de travail organisé par l’Observatoire national de la jeunesse, en partenariat avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, cet atelier est organisé dans le but d’améliorer la participation des jeunes dans la réalisation de la paix et de la sécurité, d’établir une culture de non-violence et de discuter des moyens d’accroître la représentation des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux, et conformément à la résolution n.2250 du Conseil de sécurité des Nations unies intitulée “Jeunesse, Paix et Sécurité”.

Le ministre a souligné à cette occasion, l’importance d’impliquer les jeunes dans les différentes étapes d’élaboration de cette stratégie, depuis la planification et la mise en œuvre jusqu’au suivi, ajoutant que l’autorité de tutelle oeuvre afin de faire de la jeunesse l’élément principal dans la définition des caractéristiques de la politique de jeunesse qui fixera ses priorités et sa vision.

Ce premier atelier animé notamment par le Directeur général de l’Observatoire national de la jeunesse, Foued Aouni, le Chef du Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population à Tunis, Rim Fayala, et l’expert Khaled Louhichi, a permis d’élaborer une première feuille de route de cette stratégie consistant à accentuer la participation des jeunes dans la prise de décision, à les initier à la culture de non-violence et à renforcer leurs compétences dans le domaine des droits de l’homme et de la citoyenneté.

Parmi les autres thèmes de la feuille de route, la prévention de la non-violence en garantissant le droit à la santé et à l’emploi et en promouvant les opportunités de migration régulière, et le renforcement du partenariat entre les les secteurs de la jeunesse, du sport et de l’éducation.

Il est à rappeler que la Tunisie accueillera du 13 au 17 décembre deux ateliers pour les jeunes leaders et les responsables du secteur de la jeunesse dans la région arabe en vue de lancer la stratégie arabe sur la jeunesse, la paix et la sécurité, organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population dans la région arabe, en coopération avec la Ligue des Etats arabes et l’Observatoire national de la jeunesse.