La situation financière et monétaire en Tunisie et les moyens de surmonter la crise ont été au centre d’une audience accordée, lundi 6 décembre 2021 au Palais de Carthage, par le président de la République, Kaïs Saïed, au gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouan Abassi.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’instaurer un climat politique qui garantit la transparence et répond aux revendications des Tunisiens, car, ajoute-t-il, la ” transparence et la clarté sont les éléments les plus importants dans tout processus de réforme. Ces deux éléments sont aussi importants dans la relation Etat-citoyens et la relations Etat-bailleurs de fonds étrangers pour atteindre la croissance escomptée”.

Au cours de cette rencontre, l’accent a également été mis sur le programme de réformes économiques pour la prochaine période ainsi que sur le démarrage des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), lit-on dans le même communiqué.

Saïed et Abassi ont évoqué le rapport de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), qui ” fait état de plusieurs infractions liées à l’obtention de financements étrangers de manière illégale “.