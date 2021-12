Les ministres du Tourisme et des Finances, respectivement Moez Belhassine et Sihem Bougdhiri Nemssia, ont réuni, vendredi 4 décembre 2021, les présidents des Fédération professionnelles du tourisme pour débattre de la situation actuelle du secteur et des moyens de consolider sa compétitivité, notamment au regard de l’impact de la pandémie de Covid-19.

Une occasion pour Sadok Kouka, président de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT), de solliciter l’appui des autorités et des banques en vue de soutenir le secteur des restaurants touristiques fortement malmené par les répercussions de la Covid-19 et qui font aujourd’hui face à un éventuel rebond épidémique, appelant dans le même sillage à une application efficace des mesures prises dans ce sens.

La FTRT revendique la transparence et la justice fiscale

De son côté, Khaled Ben Belgacem, conseiller fiscal et financier de la Fédération, a exprimé la réserve de la FTRT face à une imposition fiscale qui s’opère à deux vitesses. La fédération revendique ainsi l’application du principe de la justice fiscale et d’aligner le même taux d’imposition à celui de 7% pour les entreprises touristiques toutes catégories confondues.

Sur un autre plan, il demande la suppression de la méthode actuelle de l’imposition sur le chiffre d’affaires des restaurants qui consiste à scinder cette imposition sur deux catégories : l’une sur la rubrique «alimentation» de 7% et l’autre sur les «boissons alcoolisées» de 19%. La FTRT estime que l’unification de cette imposition au taux de 7% pourrait renforcer la transparence et consolider les recettes de l’Etat.