Les déchets abandonnés par des inconnus en pleine nature dans la région de Fej Rouissat dans le gouvernorat de Kairouan, depuis fin décembre 2020, ont été finalement enlevés, vendredi 3 décembre 2021, selon la section de Kairouan du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Mais le forum assure avoir soutenu, depuis la découverte de ces déchets dans la région, les mouvements de protestation organisés par les habitants pour revendiquer l’enlèvement de ces déchets.

Il s’agit de “déchets en carton et en plastique traités, portant des marques commerciales étrangères et tunisiennes jetés par des inconnus, sur une piste agricole proche de l’usine de ciment de la région”.

Le forum a également, mandaté un expert en environnement, en janvier 2020, pour faire le diagnostic de la situation, évaluer les dégâts causés par les déchets en question et élaborer un rapport sur les risques qu’ils présentent. Une plainte a, par la suite, été déposée auprès du Tribunal administratif en date du 2 avril 2021, contre la municipalité de Chebika et un jugement a été prononcé, le 15 avril 2021, en faveur de l’enlèvement immédiat de ces déchets.

Le forum a également souligné, que face à la non-exécution par la municipalité de Chebika du jugement prononcé, la section du FTDES de Kairouan a maintenu la pression en envoyant des correspondances au gouvernorat de Kairouan et au ministère de l’environnement. Ces correspondances dont les dernières en date sont celles des 16 et 18 novembre 2021, avaient pour objectif de défendre le droit des citoyens à un environnement sain et pousser vers l’application de la loi.

Le forum a précisé que les déchets ont été enlevés par la municipalité de Chebika en coordination avec le gouvernorat de Kairouan et les municipalités de Oueslatia et Ain Jalloula et avec le soutien logistique de Société tuniso-andalouse de ciment blanc (SOTACIB).

Saluant ce qu’il a qualifié de pas positif vers le respect des droits et de la loi et la consolidation de l’interaction entre les institutions de l’Etat et la société civile, le FTDES a toutefois, appelé à poursuivre les enquêtes pour identifier l’origine des déchets en question et sanctionner les contrevenants en toute transparence.