Pour une pratique renouvelée et pluridisciplinaire en médecine dentaire, tel est le thème d’une journée scientifique organisée vendredi à Monastir par l’Association Tunisienne Odontologique de Recherche et d’Etudes en Chirurgie et Douleur .

Cette journée de formation se propose de consolider les connaissances des praticiens et des internes sur une série de thèmes de la discipline, a indiqué à l’Agence TAP, le membre du comité scientifique, Neila Zokar.

Les conférenciers ont abordé les thèmes de l’esthétique dentaire, le cancer de la peau et de la cavité buccale, la santé bucco-dentaire et le Covid 19, le diagnostic précoce des maladies de la muqueuse buccale et les implants dentaires.