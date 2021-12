Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a pris l’engagement de réserver 2% des recrutements annuels dans la fonction publique aux handicapés; ajoutant que ce taux pourrait être revu à la hausse au cours de la prochaine période.

Inauguration une foire des œuvres et créations des personnes handicapées, organisée par le ministère des Affaires sociales à l’occasion de la Journée mondiale et nationale des personnes porteuses de handicap, le 3 décembre de chaque année, le ministre a indiqué que son département a adopté une vision claire consistant à réintégrer cette catégorie sociale dans le circuit économique à travers l’aide à la création de projets et le recrutement dans la fonction publique.

De son côté, le chargé de gestion des associations œuvrant dans le domaine social au sein du ministère, Fethi Arem, a affirmé que cette foire qui a enregistré la participation de plus de 70 associations et 80 exposants constitue une opportunité à même de consolider l’intégration des personnes porteuses de handicaps dans le marché de l’emploi et la commercialisation de leur produits.

Des exposants à cette foire, qui ont décidé à cette occasion de porter un brassard rouge, ont revendiqué leurs droits économiques et sociaux garantis par la constitution et les législations relatives au droit au travail outre l’application du taux de 2 pc pour le recrutement des personnes porteuses de handicaps.