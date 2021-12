« Renforcer l’impact des politiques de l’emploi et soutenir la création d’emplois basés sur les TIC pour les jeunes et les femmes en Tunisie », c’est la convention qui vient d’être signée à Tunis entre l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA – bureau de la Tunisie) et l’Organisation internationale du travail (OIT – bureau pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie).

Depuis 2011, la transition politique et économique en Tunisie a montré que les déficits d’emploi restent la principale menace à la paix sociale et à un développement équitable. La complexité de la situation de l’emploi en Tunisie, marquée par des déficits à la fois quantitatifs et qualitatifs, nécessite de passer d’une focalisation sur des politiques actives axées sur le passage initial de l’école au travail des jeunes diplômés, vers une stratégie d’emploi multidimensionnelle et transversale, visant à répondre aux l’éventail complet des déficits d’emploi et tous les groupes vulnérables.

L’expérience passée en Tunisie a également montré que ce qui est bon pour la croissance n’est pas automatiquement bon pour l’emploi et que des interventions dispersées et des programmes multiples n’ont pas conduit à des résultats durables.

C’est pour répondre à ces problématiques que la KOICA et l’agence onusienne OIT mettent la main dans la main pour lancer un projet commun intitulé « Strengthening the Impact of employmentpolicies and supporting ICT-based job creation for youth and women in Tunisia » ou Renforcer l’impact des politiques de l’emploi et soutenir la création d’emplois basés sur les TIC pour les jeunes et les femmes en Tunisie ».

La signature de la convention qui précise le cadre d’implémentation a eu lieu le 1er décembre 2021 en présence de Rania Bikhazi, la directrice du bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, et Kim Hanvit, directeur Pays par intérim de la KOICA en Tunisie.

D’une durée de 4 ans (1er décembre 2021 30 novembre 2025) et financé par la KOICA et mis en œuvre par l’OIT, le projet est une continuité du projet EDJEF mis en œuvre par l’OIT, visant à promouvoir le travail décent pour les jeunes et les femmes en Tunisie.

Ce nouveau projet de coopération s’inscrit dans le contexte tunisien, notamment le contrat social (2013) et la Déclaration de Tunis pour l’emploi (2016), et avec le contexte international à savoir les Objectifs de développement durable et le nouveau cadre de coopération des Nations Unies 2020-2025.

Le projet vise à obtenir des changements visibles dans les résultats sur le marché du travail pour les jeunes et les femmes, à moyen et à court terme, à travers :

Le développement des compétences professionnelles et interpersonnelles des demandeurs d’emploi tunisiens grâce à une combinaison d’évaluations personnalisées, de compétences générales et de formations techniques ; L’identification des secteurs clés des TIC à fort potentiel de création d’emplois et de développement économique, et qui sont confrontés à des contraintes de croissance en raison de la rareté des compétences requises (tant quantitatives que qualitatives) ; L’orientation des demandeurs d’emploi vers les secteurs clés des TIC en identifiant les profils adaptés à ces secteurs et en leur offrant des formations complémentaires et de reconversion ; L’apport d’un soutien aux autorités locales et aux partenaires sociaux et l’adoption d’une approche décentralisée de la promotion de l’emploi ; Le renforcement des capacités des institutions impliquées dans l’élaboration des politiques d’emploi, pour la mise en œuvre efficace de ces politiques aux niveaux national et local.

A propos de la KOICA

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a été créée en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères en tant qu’organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique. Présent dans 44 pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.

KOICA : www.koica.go.kr ou https://www.facebook.com/koicatunisia

A propos de l’OIT

Unique agence ‘tripartite’ de l’ONU, l’Organisation internationale du travail (OIT) réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde.

https://www.ilo.org/algiers ou https://www.facebook.com/OITMaghreb/