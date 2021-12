Le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, a souligné, mardi 30 novembre 2021, que “le Forum de coopération sino-africain constitue un cadre exemplaire de partenariat ouvert sur l’avenir, basé sur la solidarité, le dialogue et le développement commun”.

Lors de la conférence ministérielle du Forum, organisée dans la capitale sénégalaise Dakar, Jerandi a insisté sur le souci de la Tunisie de contribuer à la consolidation de ce partenariat en vue de réaliser un développement durable et construire un avenir commun entre la Chine et l’Afrique pour la période post-Covid-19.

Ce forum est un processus social et humanitaire appelé nécessairement à s’améliorer à travers l’évaluation, afin de consolider les acquis et remédier aux insuffisances, estime-t-il.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a mis l’accent sur le besoin d’élever le partenariat sino-africain à la hauteur des enjeux et des défis à l’instar de l’économie verte, la transition climatique et le développement durable, en consécration des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Le partenariat sino africain est capable de résister et de réussir. Il dépend du niveau de mobilisation et d’adhésion des Etats à ce projet, a-t-il soutenu.

Il a ensuite évoqué la dimension humaniste de ce partenariat, appelant à la nécessité de lui accorder une place centrale dans les projets de coopération, en ce qui concerne, notamment les domaines de la formation, et les échanges éducatifs, culturels, techniques et universitaires. Il a, également, appelé à la multiplication des projets de capacitation des jeunes et de la femme, en tenant compte des spécificités et besoins de chaque Etat africain.

Abordant la crise sanitaire engendrée par le covid-19, le ministre a, aussi, souligné l’importance de renforcer la coopération médicale entre la Chine et les pays africains, déclarant que la Tunisie soutient les appels à lever les brevets sur les vaccins anti-Covid-19.

Il a affirmé la disposition de la Tunisie à mettre ses expertises au service du partenariat sino-africain, pour l’impulsion de projets innovants dans les secteurs stratégiques à haute valeur ajoutée.

A noter qu’en marge de sa participation à la conférence ministérielle du Forum sino-africain (29 et 30 novembre), Jerandi s’est entretenu avec plusieurs de ses homologues, entre autres sénégalais, kenyan, mais aussi camerounais et congolais de la tenue des commissions mixtes au début de 2022.