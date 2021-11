Focus Japon continue en musique avec une soirée tuniso-japonaise du duo Tsuji Hideki et Miyazaki Mieko et la cheffe d’orchestre tunisienne Amina Srarfi qui se sont produits, samedi, au Théâtre des Régions.

Le Japon est à l’honneur dans le cadre de cet évènement phare du week-end, ” Focus Japon”, ouvert vendredi soir à la Cite de la Culture.

Amina Srarfi, première femme cheffe d’orchestre en Tunisie, était l’invitée de ce concert qui constitue sa première collaboration avec Hideki TSUJI et Mieko MIYAZAKI. En compagnie de sa troupe musicale, Srarfi a offert une fusion de sonorités tunisiennes inspirées du patrimoine. Sa prestation était un véritable voyage dans l’univers sonore tunisien et japonais.

Le duo Mieko MIYAZAKI et Hideaki TSUJI racontent avec leurs instruments des histoires appartenant à un autre temps avec des sonorités venues d’ailleurs.

Hideaki TSUJI enseigne la guitare classique au conservatoire de Strasbourg depuis 2004. Parallèlement il se produit en tant que guitariste et joueur de shamisen en Europe, en Asie et en Afrique, avec des styles très variés.

Mieko MIYAZAKI qui l’accompagne au Koto et chant, a fait son son apprentissage du koto et du shamisen auprès des maitres Tomizo Huruya et Sachiko Tamura. Elle a été invitée à se produire en soliste en présence du couple impérial du Japon.

Le Théâtre des régions avait également abrité la cérémonie inaugurale ouverte, vendredi, par un prélude musical par le duo Shamisen et Koto (10′) et des chorégraphies de Yasutake Shimaji, fruit d’une collaboration avec les danseurs du ballet de l’Opéra de Tunis.

A la grande salle du Théâtre de l’Opéra, un spectacle de la troupe Monekaido a été donné. Des artistes tunisiens et japonais ont interprété des chorégraphies et des créations qui allient les sonorités du ney à celles des impressionnants tambours japonais.