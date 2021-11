Le Japon est à l’honneur à la Cité de la Culture à Tunis qui accueille l’événement phare de ce week-end, ” Focus Japon ” ouvert vendredi soir (26 novembre 2021), au Théâtre de l’Opéra.

Cet événement qui se déroule sur trois jours, les 26, 27 et 28 novembre, dans les divers pôles de la Cité, est organisé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis et l’ambassade du Japon à Tunis. Une programmation assez riche et variée a été développée dans le cadre d’un partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image, la Maison du Roman et l’association le Cercle Culturel Des Dragons De L’Asie, la Cinémathèque tunisienne et le laboratoire Kuchi Sushi.

Le Théâtre des régions a abrité la cérémonie d’ouverture dédiée au pays du soleil levant, ses arts et sa culture millénaire, ancrée dans ses traditions et ouverte sur le monde dans sa modernité.

Dans la soirée, des allocutions ont été données par Hayet Guettat Guermazi (ministre des Affaires culturelles), Shinsuke Shimizu (ambassadeur du Japon à Tunis), et Soufiane Fekhi, (directeur général du Théâtre de l’Opéra de Tunis).

Côté artistique, le public a pu apprécier un prélude musical du duo Shamisen et Koto (10’) et des chorégraphies de Yasutake Shimaji, fruit d’une collaboration avec les danseurs du ballet de l’Opéra de Tunis.

A la grande salle du Théâtre de l’Opéra, un spectacle de la troupe Monekaido a été donné. Des artistes tunisiens et japonais ont interprétés des chorégraphies et des créations sonres qui allient les sonorités du nez à celles des impressionnants tambours japonais.

Dans le hall central de la Cité, des costumes traditionnels japonais sont exposés. Un stand dédié à l’art culinaire a été également installé pour une dégustation de plats de la cuisine japonaise, offerte tout au long du Focus.

La Cinémathèque Tunisienne s’associe également au Focus Japon. A la salle Tahar Cheriaa, une sélection de films japonais récents est proposée durant ce week-end. “The Chrysanthemum and the guillotine” de Takahisa Zeze, un long-métrage de 189′ et datant de 2018, a été le film d’ouverture.

Dans son allocution, la ministre des Affaires Culturelles a salué la tenue de ce Focus Japon qui ” est une occasion pour accentuer l’échange culturel entre nos deux pays “. Elle a encore souligné l’importance d’” une initiative qui vient enrichir et consolider les liens de coopération culturelle entre nos deux pays amis “.

Ces liens culturels tuniso-nippons “ont connus, ces dernières années, un élan qualitatif porté par les valeurs universelles de démocratie, de liberté et de respect des droits de l’Homme” a-t-elle expliqué.

L’ambassadeur du Japon à Tunis a parlé d’une ” manifestation de culture japonaise qui se caractérise par cet esprit collaboratif des relations entre la Tunisie et le Japon “. Il a salué l’étroite collaboration entamée il y a quatre mois, entre l’ambassade et le Théâtre de l’Opéra. L’engagement et le sérieux des équipes de travail dans les domaines respectifs de la culture, a abouti à l’élaboration d’une programmation riche, combinaison de composantes traditionnelles, contemporaines et modernes.

Le diplomate a rappelé un Focus Japon qui se tient dans la perspective du Sommet de la 8ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8) qui se tiendra en 2022 à Tunis. Il constitue un avant-goût du programme culturel prévu en marge de la TICAD 8, qui est dirigée, depuis 1993, par le gouvernement japonais, en coopération avec les Nations Unies, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale (BM) et la Commission de l’Union africaine (CUA).

A cet égard, l’ambassadeur a annoncé les préparatifs engagés et la collaboration en cours entre son pays et les autorités Tunisiennes en vue de faire réussir cette grande Conférence. Les dirigeants de 54 pays africains, chefs d’Etat et gouvernement seront réunis à Tunis, autour du thème du thème de développement sur le Continent africain, a-t-il encore dit.

Focus Japon constitue un reflet de la volonté des deux parties, Tunisiennes et japonaises à réussir cette Conférence de la TICAD, a encore estimé Shimizu. Son ultime vœu est de voir ce focus susciter davantage d’intérêt pour le Japon chez les Tunisiens et contribuer au succès de la TICAD dans les mois à venir.

Dans son allocution donnée à l’ouverture de ce Focus, Soufiane Fekhi a expliqué l’objectif de ce focus qui est loin de vouloir ” exposer simplement la culture japonaise, mais de la féconder avec la culture tunisienne “.

Il prône l’idée d’une culture qui “joue un rôle prépondérant dans le renforcement des relations pacifiques entre les peuples, telles une passerelle d’idées et de créativité “.

Il a rappelé la finalité de “ce temps autour de la Culture japonaise”. Focus Japon “constitue une invitation au public à découvrir la richesse de cette culture tant sur le plan de son patrimoine culturel immatériel que sur le plan de son extraordinaire modernité qui s’incarne dans des expressions artistiques culturelles contemporaines “.