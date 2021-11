Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, estime nécessaire d’encourager les investissements dans le secteur du tourisme, notamment les projets innovants et dans le domaine du tourisme alternatif dans le cadre de la diversification des produits et de l’offre touristique à Sousse.

Lors d’une rencontre organisée, vendredi 26 novembre 2021, à Sousse, et axée sur la situation du secteur touristique dans cette région et l’impact de la pandémie de la Covid-19, Belhassine a appelé, selon un communiqué du département du Tourisme, à accorder davantage d’intérêt à la protection de l’environnement, “l’un des fondements de la réussite et du développement du tourisme en Tunisie”.

Il a également appelé les municipalités touristiques à accélérer la mise en œuvre des projets programmés qui ont bénéficié du financement du Fonds de protection des zones touristiques pour développer davantage l’offre et l’attrait touristiques de la région.

Il a mis l’accent sur la nécessité de présenter des propositions concrètes et des solutions qui pourraient être concrétisées et suivies, pour rétablir la confiance dans les institutions de l’Etat.

La rencontre à laquelle ont assisté le gouverneur de Sousse, Raja Trabelsi, des maires de la région, des présidents des fédérations régionales des hôtels et des représentants d’agences de voyages, a permis de se mettre d’accord sur l’organisation d’un programme d’intervention urgent et exceptionnel dépolluer les zones touristiques et réduire le nombre des points noirs, et ce, dans le cadre d’une approche participative.

Les intervenants à la réunion ont aussi évoqué les établissements touristiques fermés, soulignant la nécessité d’identifier des solutions définitives pour ce problème ou opter pour un changement de leur vocation pour en tirer meilleur profit.

Ils ont souligné également la nécessité de développer le système d’auto-assurance dans les différentes institutions touristiques et de renforcer davantage le protocole sanitaire pour garantir l’accueil des clients tunisiens et étrangers, dans les meilleures conditions et protéger les employés.

Des propositions ont été formulées lors de cette rencontre, dont la création et le développement de circuits touristiques, la valorisation du patrimoine culturel, architectural ainsi que le développement de structures d’hébergement touristique alternatives dans la région.