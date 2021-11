Le cinéma tunisien se distingue au Maroc, en remportant trois prix à la 10e édition du Festival du film Maghrébin d’Oujda, organisée du 19 au 23 novembre, dans la ville d’Oujda au Maroc.

Au palmarès dévoilé en ligne, mardi soir, figure “La robe d’Aicha” de Mohamed Saied qui a remporté le Grand prix court-métrage.

Ce film de fiction (28′) est une nouvelle production de SVP Tunisia et Vertigo film production. Il a été récemment présenté dans la section parallèle, Regard sur le cinéma tunisien, des journées cinématographiques de Carthage( JCC) 2021.

Deux longs métrages de fiction, datant de 2019, ont été primés. “Un Fils” de Mehdi Barsaoui qui a remporté le prix de la meilleure réalisation et “Semblables” de Habib Mestiri qui a eu le prix du meilleur scénario.

Le jury de cette édition présidé par le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a décerné le Grand prix Long-métrage au film algérien Papicha de Mounia Meddour.

Dans la compétition court-métrage, le prix de la meilleure réalisation est revenu au film marocain “The Dust” de Tarik Rasmi. “Printemps reporté” de l’Algérien Walid Bouchebbah a gagné le prix du meilleur scénario.

Un autre long-métrage tunisien, “La Fuite” de Ghazi Zaghbani, était également dans la course, en plus de trois courts dont “Terreur” de Nawfel Saheb-Ettaba, “Poussières d’étoiles” de Mirvet Kammoun et “Ames nues” de Houssem Ali Echi.

Placée sous le thème Le cinéma locomotive de rêve”, cette édition 2021 du Festival du film Maghrébin d’Oujda a eu lieu en format hybride, en présentiel et en ligne.

Ce festival annuel qui est organisé à l’initiative de l’association Ciné-Maghreb oeuvre à la promotion et au rayonnement du cinéma maghrébin.