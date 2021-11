L’instauration d’un nouveau partenariat et d’une complémentarité économique et sociale entre la Tunisie et la Libye, c’est le principal objectif du forum industriel tuniso-libyen, dont la première édition se tient du 23 au 27 novembre 2021 à Tunis.

Cet objectif sera atteint à travers l’examen des obstacles entravant les échanges commerciaux entre les deux pays, et l’identification des solutions qui permettront de créer de nouvelles opportunités pour les industries libyennes aux plans local, arabe et international, a indiqué le président de la Commission préparatoire du forum, Abdessalem Ferjani.

En 2021, une amélioration a été constatée en termes d’échanges commerciaux entre les deux pays. A fin octobre 2021, les échanges bilatéraux ont atteint 1,568 milliard de dinars, contre 1,420 milliard de dinars en 2020.

A cet égard, le représentant du ministère libyen de l’Economie et du Commerce, Nouri Ali Mohamed, a souligné que cette manifestation constitue une opportunité pour identifier de nouveaux programmes économiques à même de permettre aux deux pays de relever les défis auxquels ils font face. Ces programmes cibleront la transition vers une économie numérique, l’appui au secteur privé et la mise en place des attributs de développement durable.

De son côté, le ministre libyen de l’Industrie et des Minéraux, Ahmed Abu Hissa, a indiqué que son pays cible en premier lieu une complémentarité économique réelle avec la Tunisie, laquelle (complémentarité) va concerner ensuite d’autres pays voisins. Elle a pour principal objectif de permettre aux pays de la région de conquérir les marchés de l’Afrique, d’Asie de l’Est et d’Amérique du Sud, qui ne peuvent être accessibles qu’à travers des groupements économiques régionaux.

” Nous disposons de toutes les ressources humaines, financières et naturelles pour réaliser cette complémentarité économique, et même la volonté politique absente auparavant”, a souligné le responsable libyen, estimant que cette volonté est aujourd’hui manifestée par les deux Etats”.

Toutefois, Abu Hissa appelle à réviser certaines lois afin de respecter le principe de traitement d’égal à égal en matière d’entrée des marchandises et des services dans les deux Etats. Ce principe constitue le pilier de la complémentarité économique, a-t-il fait savoir.

Réagissant aux propos exprimés par le Abu Hissa, la ministre tunisienne du Commerce et de Développement des exportations, Fadhila Rebhi, a relevé que la Tunisie facilitera davantage le flux des marchandises au niveau de Ras Jedir et interviendra rapidement pour identifier des solutions au problème de l’entrée des marchandises vers les deux pays.

Des projets déjà prêts dans le cadre du partenariat public/privé (PPP) vont être présentés lors de cette manifestation, dont le projet de la zone commerciale et logistique à Ben Guerdane, et la plateforme des marchés de production au Centre.

Elle a souligné que les deux gouvernements œuvreront à simplifier les mesures, améliorer le climat d’affaires et le cadre légal régissant les relations bilatérales et les relations bancaires.

A cet égard, la ministre a rappelé que les secteurs prioritaires ayant une haute valeur ajoutée pour l’industrie des deux pays, sont les industries agroalimentaires, les substances utiles, les matériaux de construction, les industries pharmaceutiques et les produits d’hygiène.

Quant à la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, elle a indiqué que son département élabore, actuellement, une nouvelle stratégie industrielle qui prendra en considération la coopération tuniso-libyenne. Il s’agit des programmes visant à inciter l’implantation des entreprises industrielles en Libye et l’attraction des investissements libyens dans le domaine industriel.

Le niveau de coopération industrielle tuniso-libyenne est en dessous du potentiel, avec un nombre limité d’entreprises libyennes implantées en Tunisie (23 entreprises) et une faible valeur d’investissement.

Près de 152 entreprises libyennes industrielles participent à la foire ” Made in Libya ” pour renforcer le partenariat tuniso-libyen. Cette foire se tient le 24 novembre 2021 en marge du Forum industriel tuniso-libyen au Parc des expositions du Kram (banlieue nord de Tunis).