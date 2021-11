Le Centre d’Affaires de Sfax organise la 15ème Conférence annuelle pour l’investissement et la création des projets au profit des Tunisiens résidants à l’étranger «Edition en ligne» en partenariat avec la GIZ, Programme Migration & Diaspora, l’Office des Tunisiens à l’Etranger et l’Association Tunisia Tomorrow, le 24 Novembre 2021 à 8h30, en présence des représentants des différents organismes de soutien et d’institutions financières et des Tunisiens résidents à l’étranger de différents pays du monde, originaires de plusieurs régions de la Tunisie et qui désirent investir en en Tunisie.

LES OBJECTIFS DE CETTE CONFÉRENCE ANNUELLE SONT :

• Attirer les investissements étrangers

• Informer les TRE des possibilités offertes pour investir en Tunisie

• Inciter les tunisiens à l’étranger à créer des projets en Tunisie d’une façon directe ou indirecte ( projet de partenariat – bourse- promotion immobilière…)

• Présenter les avantages financiers et fiscaux pour l’accompagnement de la diaspora tunisienne

• Contribuer au développement de la Franchise

• Contribuer à l’exportation des produits tunisiens

• Nouer des relations avec des associations et des clubs d’hommes d’affaires pour les tunisiens à l’étranger

• Construction et mise à jour de la base de données des TRE

• Sensibiliser sur les enjeux de la mobilité et sur l’importance de l’implication des TRE dans les processus de développement du pays.

LE PROGRAMME DE CETTE IMPORTANTE MANIFESTATION COMPREND DES PANELS INTERACTIFS DES TRE ET DES STRUCTURES D’APPUI ET DE FINANCEMENT POUR :

1. Présenter des exposés sur les opportunités, incitations et mécanismes qui sont à la disposition des Tunisiens à l’Etranger pour investir dans les différents secteurs.

2. Discuter et interagir autour des difficultés rencontrées des TRE et pour poser des questions sur les procédures liées à la création et le financement de leurs projets.