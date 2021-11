Le réseau français d’agences de voyages “Selectour” a choisi la Tunisie pour abriter son 11e Congrès qui se tiendra du 2 au 5 décembre 2021 à Hammamet, a annoncé samedi TUNISAIR, choisie comme “transporteur officiel” de la manifestation.

Cet évènement majeur va relancer la destination Tunisie sur le marché français. En effet, ce 11e rendez-vous annuel accueillera plus de 450 représentants de grandes enseignes et sociétés internationales de tourisme, outre des responsables et des diplomates français, des célébrités et des médias internationaux”, a indiqué la compagnie aérienne nationale.

Le groupe Selectour, qui fête ses 50 ans, est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France, avec 1 200 agences membres, réparties sur tout le territoire et les DOM (départements d’outre-mer).