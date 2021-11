Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a décidé la constitution d’un groupe de travail qui sera chargé d’examiner les demandes de l’Association de protection des oasis de Jemna et de proposer des solutions adéquates dans les meilleurs délais.

Cette équipe comprend des représentants des ministères des Finances, de la Formation professionnelle et de l’Agriculture, outre celui des Domaines de l’Etat, lit-on dans un communiqué publié vendredi 19 novembre 2021.

Le ministre des Domaines de l’Etat, Mohamed Rekik, a mis l’accent sur la nécessité d’identifier une solution permettant à l’association de gérer les oasis, et ce, en respectant les lois et les réglementations en vigueur, dont notamment la loi sur l’économie sociale et solidaire.

La question de la régularisation de la situation foncière des oasis de Jemna a fait l’objet d’une séance de travail qui s’est tenue, vendredi, entre le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières et le président de l’Association des oasis de Jemna, Tahri Tahri, en présence des membres de l’association et des cadres du ministère.

De son côté, le président de l’association a réagi positivement à la proposition du ministère et exprimé la volonté de l’association de contribuer à sa réalisation. La résolution de la question de l’exploitation des oasis de Jemna par l’Association de protection des oasis de Jemna, après la révolution en 2011, sans l’accord de l’Etat, est bloquée depuis des années. Ce dossier a soulevé une controverse juridique et politique sur l’exploitation des terres agricoles domaniales.