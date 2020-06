Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fathi Belhaj, a déclaré, mardi 23 juin, que son département poursuivra la concertation avec les parties intervenantes en vue d’élaborer les textes réglementaires de la loi relative à l’économie sociale et solidaire adoptée récemment par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Lors de sa rencontre avec le président de l’association “Protection des oasis de Jemna”, Taher Tahri, Belhaj a annoncé que des ateliers de travail et de réflexion seront organisés à partir de lundi prochain, avec la participation des parties concernées, des partenaires et des associations actives dans le domaine. Il a rappelé à cet effet que le secteur fournit un nouveau modèle économique de développement et représente un troisième secteur qui vient s’ajouter aux secteurs public et privé.

Cette première rencontre, à laquelle ont pris part des membres du bureau exécutif de l’association “Protection des oasis de Jemna” et de l’équipe chargée de l’économie sociale et solidaire relevant du ministère de tutelle, s’inscrit dans une série de séances de travail que le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi envisage d’organiser avec des associations et des composantes de la société civile actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

S’exprimant à l’ouverture de la réunion, Belhaj a salué l’expérience de l’association en question, pionnière dans la consolidation des principes et valeurs de solidarité, et de la gestion démocratique, soulignant que cette expérience illustre l’approche de l’économie sociale et solidaire.

Pour sa part, le président de l’association “Protection des oasis de Jemna” a salué les efforts du ministère pour la promulgation d’une loi sur l’économie sociale et solidaire, affirmant la participation de l’association aux prochains ateliers en vue de contribuer à l’élaboration des textes réglementaires y afférant.

A noter que l’ARP a adopté au cours de la semaine écoulée, le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, premier cadre législatif en Tunisie à réglementer le secteur, dans l’objectif de développer sa contribution à la création d’emplois et à la croissance économique.