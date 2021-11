15 projets d’investissement tunisiens ont été recensés en France, durant l’année 2020, dont 8 ont connu un aboutissement, a indiqué la chargée d’affaires INVEST – Business France Tunis Zohra Sadok intervenant lors d’un webinaire tenu le 18 novembre 2021, sur le thème : ” S’implanter en France, se développer à l’international “, Sadok a ajouté que pas moins de 30 projets promus par des entrepreneurs tunisiens ont été accompagnés au cours de dernières années, a fait savoir la Chambre Tuniso-Française de Commerce & d’Industrie (CTFCI), vendredi dans un communiqué.

La chargée d’affaires a énuméré les six raisons qui motivent les entrepreneurs à choisir la France comme site d’implantation. Il s’agit respectivement de la prospection du marché, de la recherche développement, de la recherche de compétences spécifiques, du besoin d’avoir la certification made in France, du financement et des paiements internationaux.

A cet effet, la Directrice générale déléguée à Business France, Marie-Cecile Tardieu a estimé qu’au regard de la taille réduite du marché tunisien, la projection des PME tunisiennes vers des marchés plus massifs est porteur de plus grandes opportunités, leur permettant de bénéficier d’un marché dynamique.

Citant à cet égard, le plan France 2030 qui met l’accent particulièrement sur la transition écologique et la santé, présente des atouts dont les PME tunisiennes pourraient tirer profit.” Ces dernières auront la possibilité, à travers les instruments mis en place, d’un accompagnement dans toutes les étapes de réalisation de leurs projets “, a-t-elle souligné.

Pour sa part, le Directeur général de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) a souligné l’intérêt croissant manifesté par les entrepreneurs tunisiens pour les possibilités d’implantation en France dans le contexte actuel post COVID-19.

Il a affirmé d’emblée que “malgré les restrictions imposées par la Banque Centrale de Tunisie et également par les autorités françaises en matière d’ouverture de comptes bancaires, les entrepreneurs tunisiens ont compris les enjeux”.

Ainsi, la Tunisie est le premier investisseur africain en France et le 20ème investisseur, nationalités confondues, selon le classement de la Tunisie en 2020.

Au sujet des aspects juridiques relatifs à une implantation en France, Natacha Gavrilovic, Avocat fiscaliste chez Ernst Young Paris a passé en revue les différentes formes d’implantation ainsi que les conditions qui en découlent sur le plan juridique, fiscal et comptable.Tout en estimant que les formalités administratives sont dans l’ensemble souples dans la mesure où la création d’une entreprise prend entre 8 et 15 jours (forme juridique et immatriculation), que les opérateurs peuvent bénéficier des conseils du centre des formalités des entreprises ( CFE), il n’en demeure pas moins que l’ouverture d’un compte bancaire reste une procédure lourde.

Et d’ajouter, avant de procéder à une quelconque implantation à l’étranger, que l’entrepreneur tunisien est obligé de satisfaire un certain nombre d’exigences.

Concernant la question spécifique de l’ouverture d’un compte bancaire en France, Jean Marc Mesure, responsable animation commerciale au Groupe Société Générale Paris, considère que la clef de l’aboutissement de tout dossier réside dans la fourniture d’un dossier juridique complet, d’une documentation claire et solide et de la faculté de l’entrepreneur de convaincre et de gagner la confiance de l’établissement bancaire.

Pour de nombreuses PME tunisiennes et aussi de startups, ce choix découle d’un souci évident de s’ouvrir davantage à l’international, de profiter du label made in France et de toucher de nouveaux marchés que ce soit en Europe, dans les pays du Golfe ou en Amérique du Nord.

Ce Webinaire est organisé par la CTFCI et le bureau de Business France de Tunis, auquel ont participé plus de 100 chefs d’entreprise.