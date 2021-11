La Tunisie condamne la décision des autorités d’occupation israéliennes de construire de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens occupés “, a souligné mercredi le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi.

Les autorités d’occupation poursuivent des pratiques qui violent le droit international, menacent les droits fondamentaux du peuple palestinien et sapent les efforts de paix, a averti le ministre, cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Intervenant, en visioconférence, à la réunion ministérielle du Comité de liaison ad hoc chargé de la coordination de l’assistance internationale en faveur du peuple palestinien, Jerandi a réaffirmé le soutien de la Tunisie à tous les efforts constructifs pour relancer le processus de paix et parvenir à une solution durable et globale dans les territoires palestiniens sur la base des résolutions onusiennes et de l’Initiative de paix arabe.

Le ministre a appelé la communauté internationale à jouer pleinement son rôle pour engager des négociations sérieuses selon un calendrier précis, réitérant la position ferme et de principe de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et des droits inaliénables du peuple palestinien.

Il a, à ce propos cité, le droit à l’autodétermination et à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Al-Sharif pour capitale.

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères a exprimé le rejet par la Tunisie de la décision des autorités d’occupation de classer six organisations civiles palestiniennes comme organisations terroristes, ajoutant que cette classification impacterait le soutien fourni par la communauté internationale aux Palestiniens.

Il est à noter que le Comité Ad Hoc de Liaison pour la Coordination de l’Aide Internationale au Peuple Palestinien est composé de 15 membres, dont la Tunisie. Il s’agit d’un comité onusien qui sert de mécanisme de coordination au niveau politique pour le soutien du peuple palestinien.