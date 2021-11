Le paquebot Kevalay Queen, qui sera un trait d’union entre les ports de Misrata (Libye)-Sfax et les ports de La Goulette et de Zarzis (Tunisie), a accosté mardi 16 novembre 2021 au port de Misrata, et ce dans le cadre de la création d’une ligne maritime pour le transport de passagers et de véhicules reliant la Tunisie à la Libye. C’est ce qu’a déclaré, mercredi 17 courant, le directeur exécutif du Conseil de coopération tuniso-libyen, Saber Bouguerra.

Le Kevalay Queen appartient à la société privée libyenne Kevalay qui est en partenariat avec l’Etat libyen à travers la Compagnie libyenne du fer et de l’acier – LISCO).

D’après Bouguerra, le démarrage effectif de cette ligne maritime entre la Tunisie et la Libye, très attendu par les deux peuples, reste tributaire du parachèvement des procédures par la partie tunisienne, notamment le ministère du Transport.

Il estime importante cette ligne maritime dans le renforcement des relations bilatérales et la facilitation des échanges commerciaux.

Le responsable a loué les efforts consentis par le conseil de coopération tuniso-libyenne pour la création d’une ligne maritime dédiée au transport de voyageurs tout en renforçant le trafic maritime entre les deux pays, notamment avec l’évolution du transport maritime des conteneurs entre les ports tunisiens et libyens.

Il existe actuellement trois lignes maritimes régulières pour le transport des conteneurs qui ont contribué à l’approvisionnement du marché libyen en produits alimentaires et au développement des exportations tunisiennes vers la Libye.

En Ce qui concerne les caractéristiques techniques du navire, Bouguerra explique que sa longueur est de 146,55 mètres, pour 20,52 mètres de large et 12,20 mètres de hauteur ; son poids net est de 5 916 tonnes, avec une vitesse de navigation de 18 nœuds/h.

Construit sur 9 étages, le navire propose 221 chambres et 796 lits avec des chambres doubles et triples dédiées aux personnes à besoins spécifiques.

La charge maximale est d’environ 340 voitures avec une charge de remorques d’une longueur de 12 mètres (40 remorques).

Le sixième étage du navire est réservé aux cafés, restaurants, locaux commerciaux et une piscine, alors que le deuxième étage renferme un showroom (cinéma) et un café au huitième étage.

Il convient de rappeler que les échanges commerciaux de la Tunisie avec la Libye ont atteint au cours de l’année 2010, près de 7% de l’ensemble des échanges avec l’extérieur, alors que le nombre d’entreprises tunisiennes installées en Libye s’élève à 1 000 unités qui emploient près de 150 000 Tunisiens.