Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a présenté dernièrement au Théâtre des Régions de la Cité de la culture le premier spectacle du Festival “Vidéo Opéra Danse” qui est une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis en collaboration avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et l’Institut Italien de la Culture de Tunisie.

Ce spectacle, mis en œuvre par le Centre Chorégraphique tunisien, avec le support du ministère de la Culture Italien, Regione Umbria, CAT / Colacem et avec le patronage de l’Institut Italien de la Culture de Tunisie, est consacré aux célébrations de Dante et s’inspire de son œuvre la plus célèbre “La Divine Comédie”. Il s’enrichit de la précieuse contribution de Massimo Belli, acteur et réalisateur italien de grande renommée.

Le spectacle, divisé en trois parties, retrace le récit du voyage de Dante à travers l’enfer, le purgatoire et le paradis, accompagné de l’illustre poète Virgile que Dante a défini comme maître et modèle, et qui dans le conte le protégera en l’accompagnant sain et sauf jusqu’aux portes du paradis.

La musique originale du spectacle, encore une fois confiée à la main du compositeur Marco Schiavoni, a rendu le spectacle tantôt sombre et d’autres éthérés, mais toujours parfaitement en ligne avec les ambiances souhaitées par les deux chorégraphes Luca Bruni et Eleonora. Les scénographies de Mario Ferrari sont suggestives, sublimes aussi et parfois inspirées par les rayons de lumière qui rayonnent des corps des saints typiques de l’iconographie typique de la Renaissance et du Baroque. Tout cela, harmonisé par le récit de Massimo Belli qui a adopté avec une grande bienveillance le projet en lui dédiant corps et âme: sur scène avec lui les deux auteurs Bruni et Ferrari.

Il est à rappeler que le Festival “Vidéo Opéra Danse” s’est poursuivi jusqu’à dimanche 14 novembre 2021 avec une série de spectacles et de projections dans les différents espaces de la Cité de la culture.