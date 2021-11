Un appel à candidatures international de La Fabrique Cinéma 2022, de l’Institut français, est en ligne sur le site des Cinémas du Monde.

La clôture des inscriptions aura lieu dès réception du 100ème projet éligible et au plus tard le 29 novembre 2021. Une information, mise à jour régulièrement, sera disponible sur le site concernant l’état des candidatures pour cette 14ème édition de la Fabrique Cinéma( www.lescinemasdumonde.com )

La Fabrique Cinéma est un programme destiné à favoriser l’émergence de la jeune création cinématographique des pays du Sud sur le marché international. Une attention particulière est portée aux projets francophones du continent africain.

Créé par l’Institut français en partenariat avec France Médias Monde, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem), l’Organisation internationale de la Francophonie OIF), ce programme s’engage depuis plusieurs années pour renforcer l’accompagnement de projets en écriture ou en développement à travers des partenariats avec des résidences, des festivals et des labs internationaux.

Conçue en étroite relation avec le Festival de Cannes et son Marché du Film, La Fabrique Cinéma sélectionne chaque année dix projets de 1er ou 2e long métrage pour les présenter, et les introduire de façon privilégiée à l’industrie et à ses décideurs durant le Festival de Cannes, et favoriser ainsi leur capacité d’aboutissement.

L’appel à candidatures est international et limité à 100 projets qui sont examinés par un comité de sélection composé de professionnels du secteur (scénaristes, réalisateurs, monteurs, consultants, programmateurs, membres de commission et d’institutions culturelles, et/ou cinématographiques, nationales et internationales).

Parmi les principaux critères d’éligibilité, le projet doit être un 1er ou 2ème long-métrage cinéma en développement (fiction, documentaire ou d’animation) alors que le producteur doit avoir déjà produit un court ou un long métrage dans les cinq dernières années.

Chaque réalisateur ou producteur ne peut présenter qu’un seul projet et doit être issu d’un pays éligible. En raison du contexte international du Marché du Film du Festival de Cannes, il est impératif que le réalisateur et le producteur/ parlent anglais.

Le programme de La Fabrique favorise la recherche de coproducteurs français et européens. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un coproducteur pour s’inscrire.

Les projets ayant déjà des coproducteurs peuvent également être déposés. Les coproducteurs ne peuvent pas candidater directement mais ils doivent être identifiés dans le formulaire. Tout projet sélectionné qui n’aurait pas respecté cette règle pourra voir sa sélection remise en question.

Parallèlement à la sélection effectuée par le biais de l’appel à candidatures, le comité de sélection se réserve la possibilité de choisir des projets par le biais de partenariats et/ou parmi d’anciens participants ayant candidaté. Ils seront identifiés comme tels.

Sous réserve des conditions et des consignes sanitaires aux dates de La Fabrique Cinéma de l’Institut français 2022, le programme pourra se tenir à Cannes en présentiel, en ligne de façon virtuelle ou être hybride et combiner une partie réelle et une partie virtuelle. Le fonctionnement du programme sera précisé ultérieurement.

Dans le cas où le programme permettrait un accueil pendant le Festival de Cannes (version présentielle ou hybride), une partie du programme se tiendra en ligne puis le réalisateur et le producteur local du projet retenu seront accueillis à Cannes pour une période de 7 à 10 jours pendant le Festival de Cannes.

Dans le cas où le programme ne pourra pas comporter un accueil pendant le Festival de Cannes, il se tiendra en ligne entre avril et juin 2022. Dans tous les cas, les participants bénéficieront d’un important programme et d’un encadrement personnalisé.