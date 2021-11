Vingt jeunes aveugles de la région de Médenine ont été formés au métier d’artisan-céramiste dans le cadre d’un projet pilote intitulé ” La céramique comme outil d’intégration pour les jeunes mal ou non-voyants ” initié par l’Union régionale des aveugles.

Le projet consiste à mettre en valeur le don des jeunes aveugles de la région en matière de création artisanale pouvant constituer une possibilité d’emploi et de revenus autre que les seuls emplois disponibles en formation de standardistes et de kinés, souligne Yassine Hajam, président de l’Union régionale des aveugles à Médenine.

L’association a permis aux 20 bénéficiaires de suivre une formation théorique et pratique au sein de l’atelier situé dans le siège dans une première phase du programme, a ajouté le responsable en précisant que la seconde phase constitue l’exposition et la vente des produits des jeunes en vue d’une insertion sociale et économique durable.

Financé par l’organisation non-gouvernementale la Fondation de France, ” La céramique comme outil d’intégration pour les jeunes mal ou non-voyants ” a pour objectif d’offrir aux aveugles une occasion d’élargir leurs compétences professionnelles et de découvrir de nouvelles opportunités qui s’appuient sur la créativité et le développement sensoriel.