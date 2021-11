La santé mentale est un sujet particulièrement délicat à aborder, que ce soit socialement ou individuellement. La plupart des médiums artistiques en ont fait un jour leur objet d’étude, en cherchant à la représenter, parfois en vue de la déconstruire, à la comprendre ou bien à attirer l’attention sur les problématiques qu’elle soulève.

Au cinéma, la santé mentale est très souvent corrélée à la violence, et la psychiatrie dépeinte grossièrement au service d’une mise en scène suscitant l’anxiété.

Heureusement, certains cinéastes se sont intéressés à la complexité de la question, en mettant en exergue les nombreuses facettes liées au bien-être mental.

Dans ce sens, et dans le cadre de la programmation cinématographique du Goethe-Institut Tunis ” Filmklub “, un troisième cycle intitulé ” Psynéma ” autour du thème de la santé mentale, aura lieu au Cinémadart Carthage, et ce, tous les mardis à 19h30, du 16 novembre au 21 décembre 2021.

Par son engagement culturel et sa volonté de faire converger l’art et la réflexion, le Goethe-Institut propose au public une programmation cinématographique diversifiée, mélangeant documentaires et fictions. Six projections en VOSTFR auront lieu à la salle du Cinémadart Carthage.

Notons que, depuis le début de la propagation de la pandémie du Covid-19, l’impact sur la santé mentale a sensibilisé plusieurs professionnels et artistes sur des questions d’ordre psychologique. En Tunisie, cette sensibilisation prend un caractère de plus en plus urgent, notamment car il n’existe qu’une seule structure spécialisée dans la prise en charge psychiatrique.

Désirant rompre avec les préjugés autour des troubles mentaux et en faisant le choix d’une programmation éclectique, le troisième cycle cinématographique du Filmklub est intitulé ” Psynéma”. Il invite le public à s’interroger sur la question de la santé mentale par le prisme du septième art et ambitionne de permettre aux artistes, professionnels de santé ou cinéphiles, d’aborder cette thématique sous un angle différent de leurs connaissances existantes.