Le bureau des Nations unies en Tunisie, en partenariat avec les Scouts tunisiens, a organisé, dimanche 14 novembre 2021, dans le Vieux port de Bizerte, un concours national de dessin sur la lutte contre les violences faites aux femmes, au profit de jeunes scouts âgés de 12 à 17 ans.

Plus de 50 jeunes filles et garçons de différentes régions du gouvernorat de Bizerte ont participé à ce concours, en présence de représentants des Nations Unies Femmes, des Scouts tunisiens, et des associations locales et régionales.

Le chef de projet, Sami Zwari, a confirmé dans une déclaration à l’agence TAP que ce concours s’inscrit dans le cadre des programmes de l’autorité sur la question de la lutte contre le phénomène de la violence à l’égard des femmes, l’art du dessin libre ayant été choisi comme moyen d’expression artistique visant à approfondir la sensibilisation des jeunes à la nécessité de résister à ce phénomène, rappelant qu’à l’issue du concours, 3 meilleurs dessins seront sélectionnés parmi les dessins participants et couronnés par le jury.

Il a ajouté que le concours vise également à activer le cinquième des objectifs de développement durable pour l’égalité des sexes, en créant une prise de conscience et en stimulant le dialogue sociétal avec une tranche d’âge très sensible et capable d’interagir avec divers programmes ciblés lorsqu’il trouve quelqu’un qui l’encadre, notant qu’il est axé, à travers ces activités, sur le développement de normes sociales, culturelles, de pratiques et d’attitudes positives qui promeuvent l’égalité des sexes.

Il est à noter que le concours national de dessin des jeunes scouts de 12 à 17 ans, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, a été lancé depuis le gouvernorat de Sfax, puis s’est dirigé vers les gouvernorats du Grand Tunis, avant d’arriver aujourd’hui dans le gouvernorat de Bizerte, pour continuer la semaine prochaine dans le gouvernorat de Kairouan, selon la même source.