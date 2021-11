Le Théâtre de l’Opéra de Tunis abrite “La deuxième édition du festival Vidéo Opéra Danse (VOD), et ce du 10 au 14 novembre 2021.

VOD est une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et l’institut culturel italien de Tunis, mis en oeuvre par le Centre chorégraphique tunisien.

L’événement prévoit des projections, spectacles, débats, ateliers, performances et créations impliquant les artistes et les professionnels de la danse dans le cadre d’un Focus Italie qui met en lumière la création chorégraphique contemporaine de l’Italie.

Une panoplie de spectacles et de films de danse abordés selon une multiplicité de prismes et d’angles de vue sont au menu. Ils vont de la chorégraphie pour la caméra, aux documentaires sur la danse en passant par des films de fictions et des courts métrages expérimentaux qui mettent l’accent sur le mouvement dansé.

