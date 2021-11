Avant d’établir un calendrier pour le lancement effectif de la technologie 5G en Tunisie, le ministère des Technologies de la communication a donné l’opportunité aux opérateurs de télécommunications de l’expérimenter, en mettant l’accent sur des partenariats, notamment avec des start-up. Dans cette optique, Orange Tunisie s’est associé à Dräxlmaier Tunisie, Enova Robotics et Novation City pour tester les usages de la 5G dans un environnement industriel des plus modernes au sein de l’usine de Dräxlmaier Tunisie à Sousse (METS) spécialisée dans la production de faisceaux de câbles électriques.

Ce projet de co-innovation basé sur la 5G, l’IA, l’IOT et la robotique, qui a été expérimenté jeudi 11 novembre en présence d’invités provenant en grande partie du monde industriel et académique, de l’écosystème start-up et des médias, avait essentiellement pour objectif de montrer que l’on pouvait améliorer la productivité et l’efficience et éliminer les travaux pénibles, en particulier dans la chaîne de logistique, au sein de l’usine de Dräxlmaier Tunisie à Sousse.

Pour cela et avec l’appui du Centre industrie 4.0 de Novation City, Dräxlmaier Tunisie a identifié deux besoins principaux constituant cette expérimentation : la connectivité au sein de l’usine, de nombreuses structures métalliques empêchant en effet une bonne communication, et les travaux pénibles très présents sur la chaîne de logistique.

Orange Tunisie et Enova Robotics y ont répondu en mettant en place un réseau 5G expérimental pour justement améliorer la connectivité et pouvoir traiter des masses importantes de données en temps réel et en faisant faire les tâches pénibles par des robots autonomes, notamment pour la surveillance de l’usine et la distribution de bobines de câbles.

Avec cette expérimentation, les 4 partenaires ont voulu montrer que la 5G, grâce à sa faible latence et ses très hauts débits, peut constituer un levier de compétitivité pour l’industrie en apportant une amélioration sensible dans les procédés industriels et dans la façon de travailler. Plus particulièrement, la 5G peut être un véritable atout pour booster les performances et assurer une meilleure efficience de production.

Et en attendant le lancement effectif de la technologie 5G, Orange Tunisie poursuit aujourd’hui ses investissements dans la technologie 4G, qui continue non seulement à être massivement déployée dans le monde, mais aussi à évoluer significativement grâce à l’agrégation de fréquences pour une meilleure qualité de service pour le client.

Communiqué