Une terre domaniale agricole d’une superficie de 3 hectares dans la délégation de Kalâat El Andalous (Gouvernorat de l’Ariana), vient d’être récupérée par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

L’opération de restitution à l’Etat de ce bien, exploité illicitement par autrui, a eu lieu suite à une décision émise par le gouverneur de l’Ariana et a été exécutée en présence des autorités locales et des agents de sécurité, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières à l’Ariana, Abdelbasset Salhi.