Question : Le monde vit une crise sanitaire depuis début 2020, a-t-elle été un frein pour pouvoir adresser et répondre aux besoins de la diaspora ?

Habiba Marrakchi: Tout à fait, nous vivons une crise sanitaire inédite depuis 2020 qui a eu comme impact majeur la restriction de mobilité des individus. Cet impact est d’autant plus ressenti par la diaspora car nous avons vécu des périodes de fermeture des frontières ainsi que la mise en place de protocoles sanitaires de part et d’autre qui n’ont pas permis aux TRE de pouvoir se déplacer en Tunisie.

Néanmoins, cette crise sanitaire a été un accélérateur d’innovation, et nous nous devions d’offrir des services bancaires et un accompagnement dédié accessibles partout dans le monde. La digitalisation est le moyen aujourd’hui qui permet d’adresser et de répondre aux besoins des TRE même pendant ce contexte sanitaire inédit.

Question : Comment la digitalisation a permis à Attijari bank de continuer à entretenir les relations avec sa clientèle TRE ?

Nous avons commencé par un premier parcours impactant, notamment pour les TRE, l’ouverture de compte. En effet, depuis juillet 2021, Attijari bank est la 1ère banque de la place à offrir l’ouverture 100% en ligne.

Le TRE a la possibilité d’ouvrir son compte sans se déplacer en Tunisie ni à son agence. Une plateforme fluide, qui permet d’obtenir un compte en quelques minutes grâce à la signature électronique et de procéder aux opérations souhaitées.

Par ailleurs, et afin de confirmer notre proximité et notre accompagnement personnalisé, nous avons mis en place l’équipe “DIMA TOUNSI”, une équipe dédiée aux TRE qui est accessible par téléphone, WhatsApp Business et emails, afin de répondre aux différentes questions de la clientèle mais aussi afin de les assister dans leurs différentes démarches.

Quelles sont, selon vous, les conditions d’un développement plus important des transferts et de l’investissement des TRE dans leur pays ?

Les transferts ainsi que l’investissement dans l’immobilier sont les besoins majeurs des TRE auxquels les banques doivent y répondre de manière ciblée et orientée.

Afin de pouvoir les développer, nous devons apporter des solutions appropriées : un délai optimisé, un coût réduit et une sécurité aux opérations.

Attijari bank fait en sorte de répondre à ces besoins et d’offrir des solutions adaptées : des canaux transferts diversifiés, sécurisés et à moindres coûts, et large gamme d’offres de crédits Immobiliers permettant le conseil personnalisé et une réponse en 24h.

Question : Entre transfert d’argent, investissement dans l’achat immobilier et autres investissements, quels sont les produits phares d’Attijari bank ?

Attijari bank a toujours veillé à être à l’écoute de ses clients et à développer des offres qui répondent à des besoins. Le e-transfert, unique sur le marché, permet aux TRE de procéder à des transferts vers leurs comptes via le débit de leurs cartes étrangères. Le transfert à travers cette solution est accessible partout dans le monde, 24h/24, permet d’effectuer un transfert d’argent à coût réduit, d’une manière rapide sur une plateforme sécurisée sans se déplacer.

Les offres dédiées à la diaspora sont packagées, regroupant une multitude de services bancaires : comptes, cartes nationales et internationales, des solutions de transferts gratuits et des avantages tarifaires sur les crédits immobiliers, afin de faire bénéficier les clients d’une large gamme de service à un coût unique.

Et toujours dans une ambition de proximité avec la clientèle, Attijari bank sera présente au Salon Maskan Expo à Paris du 12 au 15 Novembre 2021 afin de répondre aux différents besoins, de conseiller et d’accompagner la diaspora dans le financement de leurs projets d’investissement en immobilier en Tunisie.