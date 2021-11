La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL » informe ses actionnaires que Mr. Samir Saied, Président Directeur Général de Tunisie Télécom et son représentant permanent au Conseil d’Administration de la société, a présenté en date du 11 octobre 2021 sa démission de ses fonctions d’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration, et ce, suite à sa nomination à la tête du Ministère de l’Economie et de la Planification.