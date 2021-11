La Société tunisienne d’entreprises de télécommunications « SOTETEL » informe ses actionnaires que M. Samir Saied, président directeur général de Tunisie Telecom et son représentant permanent au Conseil d’administration de la société, a présenté, en date du 11 octobre 2021, sa démission de ses fonctions d’administrateur et de président du Conseil d’administration, et ce suite à sa nomination à la tête du ministère de l’Economie et de la Planification.