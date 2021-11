Le syndicat général de l’enseignement de base a appelé à l’élaboration d’une loi qui incrimine l’agression des cadres éducatifs et réhabilite l’école et l’enseignant.

Le syndicat général a exprimé dans un communiqué publié suite à l’agression du professeur d’histoire au lycée Ibn Rachiq à Ezzahra Sahbi Ben Slama par un élève, son refus de porter préjudice aux établissements scolaires.

Elle a également appelé toutes les structures sectorielles à lutter avec force et fermeté contre les agressions ciblant les enseignants et de prendre différentes mesures de militantisme, grèves rassemblements et autres, pour les défendre et réhabiliter le secteur éducatif.

Elle a réitéré son appel à tous les syndicats de l’éducation afin d’assurer la coordination pour faire face à la recrudescence du phénomène de la violence exercé contre les cadres éducatifs.