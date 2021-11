Le Tanit d’Or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2021 a été attribué au film égyptien ” Feathers ” d’Omar Zohairy, lauréat de trois autres prix. Le Palmarès complet de la compétition officielle JCC organisée du 30 octobre au 06 novembre, a été dévoilé, samedi soir, au cours d’une cérémonie organisée au théâtre de l’opéra à la cité de la culture à Tunis.

L’Egypte est ainsi primée par le grand prix du festival, décerné à la meilleure oeuvre dans la catégorie long-métrage de fiction.

“Feathers” a également remporté le Tanit d’Or de la compétition première œuvre, prix Tahar Cheriaa.

Dans le section artistique, le lauréat du Tanit d’Or rafle deux autres prix dont celui du meilleur scénario, attribué à Ahmed Ameur et Omar Zohairy et celui de la meilleure interprétation féminine, décerné à Demyana Nassar.

La Tunisie a remporté trois prix dont la Mention spéciale du Jury qui est attribuée respectivement à “Papillon d’Or” d’Abdelhamid Bouchnak et “Amira” de l’égyptien Mohamed Diab.

“Insurrection” long-métrage de Jilani Saadi et “Au pays de l’oncle Salem” court-métrage de Slim Belhiba remportent le Tanit de Bronze.

Voici le palmarès complet de la compétition officielle et les prix artistiques:

Compétition des films de fiction

Longs-métrages:

Tanit d’Or: “Feathers” d’Omar El Zohairy (Egypte)

Tanit d’Argent: “L’Indomptable feu du printemps” de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho)

Tanit de Bronze: ” Insurrection” de Jilani Saadi (Tunisie)

Courts-métrages :

Tanit d’Or : ” Life on the horn” de Mo Harawe (Somalie)

Tanit d’Argent : ” How my grandmother became a chair ” de Nicolas Fattouch (Liban)

Tanit de Bronze : ” Au pays de l’oncle Salem ” de Slim Belhiba (Tunisie) //Compétition des films documentaires

Longs métrages:

Tanit d’Or : ” Yarmouk, journal d’un assiégé ” de Abdallah Al-Khatib (Palestine)

Tanit d’Argent : ” Le dernier refuge ” de Samassékou Ousmane (Mali)

Tanit de Bronze : ” As I want” de Samaher Alqadi (Palestine)

Courts métrages:

Tanit d’Or : ” Shepherds ” de Teboho Edkins (Afrique du Sud)

Tanit d’Argent : ” And then burn the sea” de Majid Al-Remaihi (Qatar)

Tanit de Bronze : ” Ne t’accroche pas trop” de Shaima Al Tamimi (Yémen)

Compétition première œuvre, prix Tahar Cheriaa

Tanit d’or: ” Feathers ” de Omar El Zohairy (Egypte)

Prix TV 5 Monde: ” Little Palestine ” d’Abdallah Al Khatib (Palestine)

Mention spéciale : “Captains of Zaatari ” de Ali Al Arabi (Egypte)

Ciné promesse

” Les filles qui ont brûlé la nuit ” de Sarah Mesfer (Arabie Saoudite)

Prix Lina Ben Mhenni des droits de l’homme :” As I want ” de Samaher Al Qadi (Palestine)

Palmarès artistique

Prix du meilleur montage : ” L’Indomptable feu du printemps ” de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho)

Prix de la meilleure photographie : ” L’Indomptable feu du printemps ” de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho)

Prix de la meilleure musique : ” Haut et fort ” de Nabil Ayouch (Maroc)

Prix du meilleur scénario : ” Feathers ” de Omar El Zohairy (Egypte)

Prix de la meilleure interprétation masculine: Omar Abdi pour ” La femme du FossoyeurA” de Khadar Ayderus Ahmed (Somalie)

Prix de la meilleure interprétation féminine: Demyana Nassar pour ” Feathers ” d’Omar El Zohairy (Egypte) –

Mention spéciale du Jury:

” Amira ” de Mohamed Diab (Egypte)

” Papillon d’Or” d’Abdelhamid Bouchnak (Tunisie)