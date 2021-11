Des responsables des ministères du Commerce, de l’Agriculture et de l’Intérieur, et des structures professionnelles concernées ont débattu, vendredi 5 novembre 2021, de la nécessité d’un projet de décret organisant les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

Ce projet, qui sera présenté prochainement en conseil des ministres, a pour objectif de numériser les circuits de distribution.

En effet, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, a indiqué, lors de cette réunion, que ce projet de décret vise à corriger certaines lacunes de la loi 86 de 1994, selon un communiqué publié par le département du Commerce sur sa page officielle Facebook.

Elle a souligné que ce décret vise également à assurer la régularité de l’approvisionnement des circuits organisés et à renforcer la transparence des transactions, ce qui permettra de contrôler les prix, limiter l’activité des spéculateurs et interdire les pratiques monopolistiques.

Ledit projet de décret stipule l’imposition des réglementations aux opérations de stockage, l’organisation des circuits de collecte et de transport des produits agricoles et le durcissement des sanctions pour les monopolistes.