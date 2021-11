Le renforcement de la coopération tuniso-libyenne dans le domaine de la formation et l’insertion professionnelle a été au centre d’une rencontre, vendredi 4 novembre 2021, entre le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasredine Nsibi, et le ministre libyen de l’Enseignement technique, Saeed Sifaw.

Sifaw a salué l’expérience de la Tunisie en matière de formation professionnelle, exprimant le souhait de son pays d’en tirer profit, que ce soit dans les secteurs de formation de base et continue ou dans le domaine de formation des formateurs.

De son côté, Nsibi a exprimé la disposition de son département à mettre son expérience au service du gouvernement libyen d’union nationale dans les secteurs de la formation professionnelle et la formation des formateurs.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont convenu de réactiver les travaux de la commission mixte tuniso-libyenne dans le domaine de la formation professionnelle crée en 2009 et présenter des propositions concrètes dans le cadre du programme de coopération bilatérale pour l’élaboration des critères de reconnaissance mutuelle des diplômes de formation professionnelle livrés par les deux pays, outre la mise en place d’une plateforme d’échange des données relatives à ce secteur.