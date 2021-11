Le député Ridha Charfeddine a annoncé jeudi sa démission du Parlement et son retrait ” définitif ” de la vie politique, sportive et partisane ” pour des raisons strictement personnelles et familiales “.

Il a démissionné ” à partir du 3 novembre et de manière définitive et irrévocable du Parlement tunisien actuellement gelé en vertu du décret présidentiel n°2021-80 en date du 29 juillet 2021 “, indique le texte de la démission.

L’homme d’affaires et ancien président de l’Etoile Sportive du Sahel, Ridha Charfeddine a été élu en tant que tête de liste de Qalb Tounes pour la circonscription de Sousse aux législatives de 2019, avant de démissionner du bloc Qalb Tounes pour rejoindre le bloc national.