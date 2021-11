Avionav SARL vient d’annoncer la signature d’un accord en vue d’acquérir son principal partenaire historique : Storm Aircraft, société italienne leader dans la fabrication d’avions légers, afin de renforcer son activité de construction aéronautique et de développer son empreinte dans le secteur des avions légers.

Avionav acquiert tous les droits, licences, conceptions, sites Web et certifications de Storm Aircraft qui est maintenant une propriété exclusive d’AVIONAV.

Cette transaction positionne Avionav comme un leader mondial de l’industrie dans tous les domaines de l’aviation légère et devrait également se traduire par une plus grande efficacité et et une augmentation considérable de sa part de marché.

La finalisation de cette acquisition représente une étape importante pour Avionav qui générera des avantages pour ses clients, partenaires, employés et investisseurs pour les années à venir.

Lire aussi : Startup : «Il n’y a pas de monopole dans l’aviation légère, nous visons 5 à 10% du marché mondial», Foued El Kamel, PDG d’Avionav