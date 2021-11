Quelque 46 000 visites professionnelles ont été enregistrées au Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement (Pollutec), tenu du 12 au 15 octobre à Eurexpo Lyon (France), selon un bilan publié mardi 2 novembre par les organisateurs.

La Tunisie a été à l’honneur dans ce Salon avec notamment un pavillon institutionnel et un autre dédié aux entreprises. Outre les entreprises publiques, 13 sociétés privées et 6 startups ont pris part à cette manifestation. Une délégation officielle d’environ 80 personnes a pris part à ce rendez-vous international, et a présenté aux participants notamment dans le cadre du forum Afrique, les principaux projets tunisiens dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Lire aussi: Des entrepreneures tunisiennes à Pollutec 2021 : Un High tech au féminin pour gérer la qualité de l’eau et de l’air

Le salon qui fait la part belle à l’innovation, a notamment permis de présenter ” pas moins de 180 solutions innovantes notamment dans les secteurs eau et déchets, les énergies et la construction. Environ la moitié de ces solutions ont été présentées par de nouveaux exposants du salon, d’après les organisateurs.

Lire aussi: Opportunités : La Tunisie présente à POLLUTEC des projets dans les énergies renouvelables de 3 milliards d’euros

Les rendez-vous d’affaires ” Green Days ” ont mobilisé sur site ou à distance 950 participants de 57 pays, pour 1 090 rendez-vous d’affaires bilatéraux réalisés.

La prochaine édition de ce Salon aura lieu du 10 au 13 octobre 2023.