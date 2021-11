Une équipe médicale tunisienne a procédé, lundi matin avec succès, à la première intervention percutanée opérée dans la nouvelle salle de cathétérisme du service de cardiologie pédiatrique à l’hôpital de la Rabta à Tunis.

Cet acte très pointu, bénéficiant à des enfants malades du cœur, a été rendu possible grâce à l’aménagement, avec le soutien du Groupe hospitalier San Donato et de GK, de Kamel Ghribi,d’une nouvelle salle de cathétérisme très bien équipée,récemment inaugurée.

Le ministre de la Santé, M. Ali Mrabet a tenu à marquer par sa présence cette réussite médicale,et était accompagné à cette occasion de l’ambassadeur d’Italie à Tunis M. Lorenzo Fanara, de médecins tunisiens spécialistes ainsi que de leurs confrères italiens spécialement venus à Tunis.Signe d’intérêt, l’intervention médicale a été diffusée en direct lors du deuxième sommet du Conseil Européen des Entreprises en Afrique et au Moyen-Orient (ECAM), Rome 2021 ouvert ce lundi matin.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé, M.Ali Mrabet a rendu un vibrant hommage à l’équipe médicale du service de cardiologie pédiatrique de la Rabta, ainsi qu’aux médecins italiens qui l’ont suivi de près, saluant la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.

« La nouvelle salle de cathétérisme dotée d’équipements médicaux les plus modernes, a-t-il déclaré,vient répondre au vœu pieux des familles d’enfants malades du cœur, devant subir des interventions appropriées à l’étranger et butant sur les difficultés du financement et du séjour. Grâce à cette salle, les enfants tunisiens peuvent bénéficier d’une prise en charge efficiente, rapide et en Tunisie. »

Le ministre de la Santé a salué le Groupe hospitalier San Donato ainsi que le Dr.Kamel Ghribi et son groupe GK pour leur précieux soutien à ce projet.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, M. Lorenzo Fanara a exprimé sa satisfaction pour qualité de la coopération entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de la santé et encore plus en cette période particulière de la pandémie de la COVID-19. Tout en félicitant les équipes médicales ainsi que les donateurs, il a souhaité que cette collaboration si fructueuse se poursuive et se renforce.

Aussi, la cheffe du service de cardiologie pédiatrique, le Pr Fatma Ouarda Torjeman s’est félicitée de la réussite de l’intervention accomplie et remercié toute l’équipe médicale, en exprimant sa gratitude notamment aux groupes San Donato, GK Investment Holding et à leurs têtes Dr. Kamel Ghribi.

Elle a également profité de cette occasion pour souligner le soutien infaillible de la société civile, notamment Madame Dorra Garali, la présidente de l’association One day One dream, sans qui ce projet n’aurait pas pu aboutir en temps et en heure