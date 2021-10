Les crédits à l’économie ont progressé de 6,4% en août 2021 en glissement annuel, contre 6,2% en juillet 2021 et 4,6% en août 2020, indique la Note sur les évolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen terme, publiée vendredi 29 octobre 2021 par la Banque centrale de Tunisie (BCT) .

Cette évolution a été tirée par l’accélération des crédits aux professionnels (+6,5% en glissement annuel contre +6,2% en juillet 2021) portant la marque de l’affermissement des crédits à court terme (+4,5% contre +3,6%).

Quant aux crédits aux particuliers, ils ont évolué à +6% en glissement annuel, contre une progression de 6,2% en juillet 2021 et 3,8% en août 2020, tirés notamment par une évolution forte, bien que moins importante, des crédits à la consommation (+7,3% en glissement annuel contre +8,2% en juillet 2021).