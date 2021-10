Le président de la République Kais Saied a affirmé, jeudi, que le développement de la coopération et le renforcement du partenariat et de la complémentarité entre l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Union africaine (UA) pour la gestion et le règlement des conflits, constitue une priorité stratégique et un mécanisme efficace pour répondre aux défis de la paix et de la sécurité à travers toutes les contrées du continent.

S’exprimant en visioconférence lors d’un débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur le thème “Coopération entre l’ONU et les organisations régionales: Union africaine”, le président tunisien s’est félicité de l’évolution des mécanismes de concertation entre les deux organisations dont les réunions périodiques entre le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Il a appelé dans ce sens à la nécessité de renforcer la coordination ainsi que les relations de coopération entre les deux organisations pour atteindre une véritable complémentarité dans la gestion et la prévention des conflits tout en œuvrant en commun à en traiter les causes.

Dans son allocution, Kais Saied a fait remarquer que l’UA, les organisations africaines et les groupes économiques régionaux n’ont de cesse affirmé la disposition à jouer leur rôle historique et efficace dans le règlement des conflits en Afrique, appelant à ce que la priorité soit accordée à l’intervention de ces organes, à chaque fois que cela est possible.

Il a également souligné l’importance de soutenir leurs efforts dans le règlement des conflits et le maintien de la paix et de de la sécurité internationales conformément au chapitre VIII de la Charte des Nations unies.

Kais Saied a plaidé en outre pour la garantie d’un soutien aux opérations de maintien de la paix menées par l’Union africaine sous les auspices du Conseil de sécurité, moyennant la contribution à leur financement.

Le président Saied a estimé en conclusion que pour faire face aux enjeux des conflits et des situations conflictuelles sur le continent africain, il y a lieu de renforcer la coopération, la coordination et la complémentarité entre les différents organes onusiens et régionaux dans le cadre d’une approche globale de la paix dans le monde.