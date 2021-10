Une convention cadre de partenariat a été signée, jeudi après-midi, au parc des expositions du Kram, entre l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), l’Institut national des grandes cultures (INGC) et la Banque nationale agricole (BNA), dans l’objectif de renforcer l’accompagnement et l’assistance technique aux producteurs.

En vertu de cette convention, les trois organismes signataires mettront en place un cadre de coopération en matière d’accompagnement, d’encadrement et de formation dans le domaine des grandes cultures au profit des agriculteurs, des techniciens et des agriculteurs-formateurs.

Cette convention vise, par ailleurs, à élaborer et mettre en œuvre des programmes communs dans le domaine des grandes cultures, de manière à contribuer à développer les services techniques et financiers accordés aux agriculteurs, à favoriser l’intégration par le secteur des nouvelles technologies et à mobiliser des financements aux producteurs.

Elle a également pour objectif de mettre en place une plateforme interactive entre les différents intervenants pour rapprocher les services aux agriculteurs, permettre l’échange d’expertises et favoriser l’adaptation aux différentes évolutions du secteur.