Le programme Femmes et Accélération pour les Startups et TPE (FAST), visant à accompagner le renforcement et la structuration de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, a lancé son premier appel à projets visant à sélectionner des programmes d’accélération destinés aux startups.

Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC) avec l’assistance technique d’Expertise France, le projet FAST contribue à renforcer et à pérenniser la structuration de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie par la levée des principaux freins que rencontrent les porteurs de projets et les PME, en l’occurrence les besoins en accompagnement et en mobilisation de financements.

Lancé le 12 octobre, le premier appel à projets travers cet appel à projets, FAST cherche à encourager les accélérateurs existants à se développer et à proposer un soutien financier aux startups accompagnées. Par ailleurs, il incite d’autres structures (incubateurs…) à développer de nouveaux programmes d’accélération.

Afin de rencontrer les acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien et de répondre à leurs questions concernant ce premier appel à projet, une session d’information en format hybride a eu lieu le Mardi 19 Octobre à The DOT.

Lors de cette rencontre, Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale par intérim de la CDC a présenté le projet FAST et a mis en exergue le rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations en tant qu’acteur clé de l’écosystème et son rôle dans l’appui aux PME à travers les programmes dédiés à l’appui à l’écosystème entrepreneurial.

Mr Yazid Safir, Directeur de l’AFD Tunisie, a souligné de son côté le rôle important des entrepreneurs pour la relance économique post crise de la Covid-19.

L’équipe FAST ainsi que les différentes parties prenantes du projet ont répondu aux différentes interrogations des participants lors de cette journée d’information.

A propos de la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC)

Bras financier de l’Etat tunisien, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) tunisienne est un établissement public, créé en 2011, en tant que vecteur d’investissement en appui aux politiques publiques de développement et de soutien aux grands projets, au développement régional, à l’innovation, et aux startups et PME génératrices d’emplois. Son statut lui confère un rôle d’acteur incontournable dans le développement économique et social de la Tunisie pour servir l’intérêt général sur un horizon de long terme. https://www.cdc.tn/

A propos de l’Agence Française de Développement (AFD)

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs – financier, énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation -, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. En 2020, l’AFD a engagé 12,1 milliards d’euros au financement de ces projets. https://www.afd.fr/

A propos d’Expertise France